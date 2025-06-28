Египет надеется объявить о перемирии в Газе в течение двух недель, Катар заявил об "окне возможностей"

Саудовский телеканал "Аль-Арабия", ссылаясь на источники в Египте, сообщил, что переговоры по сделке с заложниками скоро возобновятся; США настаивают на встрече в Дохе, столице Катара.

"Посредники попросили опеределить временные рамки прекращения огня", – отметили египетские источники, добавив, что посредники также призвали США представить план по доставке гуманитарной помощи в сектор Газы на июль.

Кроме того, утверждается, что "США сообщили посредникам, что представят свой план по завершению войны в Газе в течение нескольких дней".

Египет прилагает усилия (в сотрудничестве с Катаром) для достижения прекращения огня в секторе Газы, надеясь объявить о соглашении максимум в течение двух недель.

В настоящее время Египет разрабатывает новое предложение, которое будет представлено ХАМАСу и израильскому правительству. Ожидается, что предложение будет включать в себя прекращение огня, обеспечение сектора Газы гумпомощью и освобождение заложников.

В то же время официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари заявил в интервью AFP, что после того, как между Израилем и Ираном было заключено перемирие, появилось "окно возможностей" для прекращения огня в секторе Газы. Он подчеркнул, что упускать эту возможность, по мнению Катара, нельзя.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 27 июня заявил журналистам, что соглашение о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАСом может быть достигнуто в течение недели. При этом Трамп сообщил, что беседовал с теми, кто участвует в попытках добиться прекращения огня и освобождения заложников.

Со стороны ХАМАСа пока не звучало заявлений о реальном продвижении переговоров по Газе. Ранее ХАМАС заявлял о готовности освободить оставшихся в живых заложников и передать тела погибших при условии, что Израиль полностью прекратит боевые действия в Газе, выведет войска из сектора, и что будут получены международные гарантии соблюдения перемирия Израилем в дальнейшем. Кроме того, ХАМАС требует освобождения множества заключенных израильских тюрем, осужденных за террор (новая "формула обмена" пока не называлась). Израиль требует полного разоружения террористических группировок в Газе и лишения ХАМАСа властных полномочий. ХАМАС отказывается сложить оружие.

26 июня телеканал "Кан-11" сообщал, что президент США Дональд Трамп продвигает "всеобъемлющую сделку", которая означала бы окончание войны в Газе, освобождение всех заложников, нормализацию отношений между Израилем и еще несколькими странами региона и, возможно, "отмену суда над Нетаниягу". Источники в Иерусалиме и Вашингтоне рассказали телеканалу, что Биньямин Нетаниягу обсуждает с администрацией США свой предстоящий визит в Белый дом и встречу с Дональдом Трампом.

25 июня специальный посланник Белого дома Стив Виткофф в интервью телеканалу CNBC выразил надежду, что в ближайшее время Белый дом сможет объявить о присоединении к Соглашениям Авраама новых стран. Отвечая на вопрос о том, насколько Соглашения Авраама помогают сейчас наладить диалог с Ираном, и ожидается ли присоединение к ним новых стран, Виткофф ответил: "Важно, чтобы к ним присоединились еще страны. Моя команда поддерживает контакты с госсекретарем, у нас будут большие новости о присоединяющихся к соглашениям. Мы взволнованы по этому поводу, это будет стабилизирующим фактором для Ближнего Востока".