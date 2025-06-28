Трамп выразил надежду, что сделка по Газе будет достигнута в течение недели

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 27 июня, во время мероприятия в Овальном кабинете, посвященного соглашению между Конго и Руандой, заявил журналистам, что соглашение о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАСом может быть достигнуто в течение недели, передает Reuters.

При этом Трамп сообщил, что беседовал с теми, кто участвует в попытках добиться прекращения огня и освобождения заложников.

После этого Трамп упомянул о недавно принятом решении выделить 30 миллионов долларов организации Gaza Humanitarian Foundation (GHF), отвечающей за раздачу гуманитарной помощи жителям Газы. "Ситуация в Газе ужасная... и мы выделяем много денег и много еды для этого региона, потому что мы должны... Теоретически мы не вовлечены в это, но мы вовлечены, потому что люди умирают... Я смотрю на эти толпы людей, у которых нет еды, ничего", - сказал Трамп, посетовавший, что часть помощи крадут "плохие люди". В то же время он заявил, что новая система распределения помощи в Газе через организацию GHF "довольно хороша". Трамп добавил, что другие страны должны помочь в решении кризиса с гуманитарной помощью в Газе.

Со стороны ХАМАСа пока не звучало заявлений о реальном продвижении переговоров по Газе. Ранее ХАМАС заявлял о готовности освободить оставшихся в живых заложников и передать тела погибших при условии, что Израиль полностью прекратит боевые действия в Газе, выведет войска из сектора, и что будут получены международные гарантии соблюдения перемирия Израилем в дальнейшем. Кроме того, ХАМАС требует освобождения множества заключенных израильских тюрем, осужденных за террор (новая "формула обмена" пока не называлась). Израиль требует полного разоружения террористических группировок в Газе и лишения ХАМАСа властных полномочий. ХАМАС отказывается сложить оружие.

26 июня телеканал "Кан-11" сообщал, что президент США Дональд Трамп продвигает "всеобъемлющую сделку", которая означала бы окончание войны в Газе, освобождение всех заложников, нормализацию отношений между Израилем и еще несколькими странами региона и, возможно, "отмену суда над Нетаниягу". Источники в Иерусалиме и Вашингтоне рассказали телеканалу, что Биньямин Нетаниягу обсуждает с администрацией США свой предстоящий визит в Белый дом и встречу с Дональдом Трампом.

25 июня специальный посланник Белого дома Стив Виткофф в интервью телеканалу CNBC выразил надежду, что в ближайшее время Белый дом сможет объявить о присоединении к Соглашениям Авраама новых стран. Отвечая на вопрос о том, насколько Соглашения Авраама помогают сейчас наладить диалог с Ираном, и ожидается ли присоединение к ним новых стран, Виткофф ответил: "Важно, чтобы к ним присоединились еще страны. Моя команда поддерживает контакты с госсекретарем, у нас будут большие новости о присоединяющихся к соглашениям. Мы взволнованы по этому поводу, это будет стабилизирующим фактором для Ближнего Востока".