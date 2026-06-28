КСИР выпустил ракеты и беспилотники по соседним странам, включая Бахрейн и Кувейт

Американский источник сообщил Reuters, что иранский "Корпус стражей исламской революции" выпустил несколько ракет и беспилотников по соседним странам, в том числе по Бахрейну и Кувейту.

По словам источника, "ситуация все еще развивается", однако на данном этапе нет сообщений о пострадавших среди американских военнослужащих или о существенных попаданиях и ущербе американским объектам на Ближнем Востоке.

Сообщение Reuters поступило на фоне эскалации между США и Ираном после новых американских ударов по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива и заявлений Тегерана о "ответных" действиях против американских целей в регионе.