США нанесли удары по 10 военным объектам Ирана у Ормузского пролива

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что истребители ВМС и ВВС США нанесли удары по 10 иранским военным объектам в нескольких районах вблизи Ормузского пролива. CENTCOM заявляет, что операция была проведена в ответ на атаку Ирана на танкер M/T Kiku.

По данным американского командования, 27 июня в 04:30 по времени восточного побережья США иранские силы запустили дрон-камикадзе, который поразил танкер M/T Kiku, шедший под флагом Панамы. Судно, перевозившее более 2 млн баррелей сырой нефти, находилось в районе Ормузского пролива.

В CENTCOM заявили, что в ответ на этот акт агрессии со стороны иранского "Корпуса стражей исламской революции" были атакованы объекты военного наблюдения, системы связи, позиции ПВО, хранилища беспилотников и средства постановки мин.

U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran's drone attack on M/T Kiku. pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6 — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 28, 2026

В американском командовании подчеркнули, что это уже второй удар США по иранским объектам за последние сутки: предыдущая операция была проведена после атаки КСИР на коммерческое судно M/V Ever Lovely.

В Вашингтоне обвиняют Тегеран в нарушении соглашения о прекращении огня и продолжении атак на торговое судоходство.

Иран, в свою очередь, заявил об ударах по объектам, связанным с американскими силами в регионе, назвав свои действия ответом на атаки США. Бахрейн, где размещен штаб 5-го флота ВМС США, сообщал об атаке иранских беспилотников и осудил ее как угрозу безопасности.

На фоне эскалации международные морские структуры предупредили о сохраняющейся угрозе для судоходства в Ормузском проливе.