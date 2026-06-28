x
28 июня 2026
|
последняя новость: 04:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 июня 2026
|
28 июня 2026
|
последняя новость: 04:37
28 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

США нанесли удары по 10 военным объектам Ирана у Ормузского пролива

Иран
Centcom
Война с Ираном
время публикации: 28 июня 2026 г., 04:37 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 05:31
США нанесли удары по 10 военным объектам Ирана у Ормузского пролива
CENTCOM

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что истребители ВМС и ВВС США нанесли удары по 10 иранским военным объектам в нескольких районах вблизи Ормузского пролива. CENTCOM заявляет, что операция была проведена в ответ на атаку Ирана на танкер M/T Kiku.

По данным американского командования, 27 июня в 04:30 по времени восточного побережья США иранские силы запустили дрон-камикадзе, который поразил танкер M/T Kiku, шедший под флагом Панамы. Судно, перевозившее более 2 млн баррелей сырой нефти, находилось в районе Ормузского пролива.

В CENTCOM заявили, что в ответ на этот акт агрессии со стороны иранского "Корпуса стражей исламской революции" были атакованы объекты военного наблюдения, системы связи, позиции ПВО, хранилища беспилотников и средства постановки мин.

В американском командовании подчеркнули, что это уже второй удар США по иранским объектам за последние сутки: предыдущая операция была проведена после атаки КСИР на коммерческое судно M/V Ever Lovely.

В Вашингтоне обвиняют Тегеран в нарушении соглашения о прекращении огня и продолжении атак на торговое судоходство.

Иран, в свою очередь, заявил об ударах по объектам, связанным с американскими силами в регионе, назвав свои действия ответом на атаки США. Бахрейн, где размещен штаб 5-го флота ВМС США, сообщал об атаке иранских беспилотников и осудил ее как угрозу безопасности.

На фоне эскалации международные морские структуры предупредили о сохраняющейся угрозе для судоходства в Ормузском проливе.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 27 июня 2026

Иранские СМИ: возросло количество судов, запрашивающих разрешение на проход через Ормузский пролив
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 27 июня 2026

Бахрейн заявил, что территория страны подверглась атаке иранских БПЛА
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 27 июня 2026

МИД Ирана назвал авиаудары ВВС США "прямым нарушением" меморандума
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 27 июня 2026

КСИР заявляет, что нанес удары по военным позициям США