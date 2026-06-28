x
28 июня 2026
|
последняя новость: 14:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 июня 2026
|
28 июня 2026
|
последняя новость: 14:22
28 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Багдаде в рамках антикоррупционного расследования проведены аресты политиков

Коррупция
Ирак
время публикации: 28 июня 2026 г., 13:28 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 13:32
В Багдаде в рамках антикоррупционного расследования проведены аресты политиков
AP Photo/Karim Kadim

В рамках объявленной новым премьер-министром Ирака Али аз-Зейди силы безопасности провели в Багдаде масштабную операцию по задержанию политиков и чиновников, подозреваемых в коррупции.

Местом ее проведения стала "зеленая зона" – охраняемый район правительственных зданий в центре иракской столицы. Как отмечается, арестованы как шиитские, так и суннитские, и курдские политики и функционеры.

Имена задержанных не сообщаются, однако основанием для арестов стали показания бывшего министра нефтяной промышленности Аднана аль-Джумайли. Известно, что среди арестованных пять парламентариев.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 ноября 2022

В Ираке выявлено рекордное расхищение государственных средств