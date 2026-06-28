В Багдаде в рамках антикоррупционного расследования проведены аресты политиков

В рамках объявленной новым премьер-министром Ирака Али аз-Зейди силы безопасности провели в Багдаде масштабную операцию по задержанию политиков и чиновников, подозреваемых в коррупции.

Местом ее проведения стала "зеленая зона" – охраняемый район правительственных зданий в центре иракской столицы. Как отмечается, арестованы как шиитские, так и суннитские, и курдские политики и функционеры.

Имена задержанных не сообщаются, однако основанием для арестов стали показания бывшего министра нефтяной промышленности Аднана аль-Джумайли. Известно, что среди арестованных пять парламентариев.