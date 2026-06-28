В Багдаде в рамках антикоррупционного расследования проведены аресты политиков
время публикации: 28 июня 2026 г., 13:28 | последнее обновление: 28 июня 2026 г., 13:32
В рамках объявленной новым премьер-министром Ирака Али аз-Зейди силы безопасности провели в Багдаде масштабную операцию по задержанию политиков и чиновников, подозреваемых в коррупции.
Местом ее проведения стала "зеленая зона" – охраняемый район правительственных зданий в центре иракской столицы. Как отмечается, арестованы как шиитские, так и суннитские, и курдские политики и функционеры.
Имена задержанных не сообщаются, однако основанием для арестов стали показания бывшего министра нефтяной промышленности Аднана аль-Джумайли. Известно, что среди арестованных пять парламентариев.