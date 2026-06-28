КСИР сообщил об ударе по восьми американским базам

Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении ударов по восьми американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе – по авиабазе ас-Салам в Кувейте и военно-морской базе Мина Салман в Бахрейне.

"В ходе масштабной операции, проведенной аэрокосмическими войсками и ВМС КСИР, были задействованы как беспилотники, так и ракеты. Это решительный ответ на новую американскую агрессию против наших берегов", – говорится в сообщении, которое цитирует агентство Maan.

Официальный американский источник заявил агентству Reuters, что пострадавших в результате ударов не было. О нанесенном базам ущербе не сообщается.

Министерство иностранных дел Ирана вновь обвинило США в нарушении подписанного меморандума: "Жестокие удары по нашему южному побережью демонстрируют, что США не намерены придерживаться взятых обязательств. Нарушать договоры – в их природе".

Напомним, что причиной эскалации конфликта стали иранские удары по торговым судам, пересекавшим Ормузский пролив по безопасному коридору в территориальных водах Омана.