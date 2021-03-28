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NEWSru.co.il :: Ближний Восток28 марта 2021 г., 12:09

Число жертв обрушения жилого дома в Каире возросло до 25

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Число жертв обрушения жилого дома в Каире возросло до 25

По состоянию на полдень 28 марта, власти Египта сообщают, что число погибших в результате обрушения 10-этажного здания на востоке Каира достигло 25.

В больницах находятся 24 пострадавших, передает сайт "Ахбар аль-Юм".

Поиски выживших и тел погибших под завалами здания продолжаются.

В ночь на 27 марта, на востоке Каира, возле станции метро "Омар бин эль-Хаттаб", обрушилось 10-этажное жилое здание. Предположительно, причиной обрушения стало незаконное расширение жилой площади в одной из квартир.


Случаи обрушения зданий не редкость в Египте, обычно они вызваны нарушением строительных норм, незаконным расширением жилплощади и слабым контролем со стороны властей.

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На востоке Каира обрушилось 10-этажное жилое здание; есть погибшие и раненые

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