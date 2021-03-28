Число жертв обрушения жилого дома в Каире возросло до 25
По состоянию на полдень 28 марта, власти Египта сообщают, что число погибших в результате обрушения 10-этажного здания на востоке Каира достигло 25.
В больницах находятся 24 пострадавших, передает сайт "Ахбар аль-Юм".
Поиски выживших и тел погибших под завалами здания продолжаются.
В ночь на 27 марта, на востоке Каира, возле станции метро "Омар бин эль-Хаттаб", обрушилось 10-этажное жилое здание. Предположительно, причиной обрушения стало незаконное расширение жилой площади в одной из квартир.
Случаи обрушения зданий не редкость в Египте, обычно они вызваны нарушением строительных норм, незаконным расширением жилплощади и слабым контролем со стороны властей.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 марта 2021
На востоке Каира обрушилось 10-этажное жилое здание; есть погибшие и раненые
На востоке Каира обрушилось 10-этажное жилое здание; есть погибшие и раненые