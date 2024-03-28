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Ближний Восток

Саудовская Аравия возглавила комиссию ООН по статусу женщин

время публикации: 28 марта 2024 г., 11:58 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 12:12
Саудовская Аравия возглавила комиссию ООН по статусу женщин
AP Photo/Amr Nabil

Саудовская Аравия возглавила комиссию ООН по статусу женщин. Решение было одобрено единогласно всеми 45 государствами. Королевство, где женщины до сих пор являются гражданами второго сорта, было единственным кандидатом.

Как отмечает The Guardian, голосования не проводилось, руководивший заседанием представитель Филиппин в ООН Антонио Мануэль Лагдомео спросил у других членов совета, есть ли у них возражения. Таковых не оказалось.

Против того, чтобы Саудовская Аравия возглавила комиссию, задача которой – забота о равноправии женщин, выступили многие правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch и Amnesty International.

"Саудовская Аравия не может использовать свой новый пост как свидетельство заботы о правах женщин. Необходимо отменить дискриминационные законы и систему попечительства, перестать подавлять свободы и освободить тех, кто понес наказания за свои взгляды, в том числе – призывы защищать права женщин", – говорится в заявлении AI.

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