"Хизбалла" отменила мероприятия, которые планировалось провести в "День Аль-Кудс"

Террористическая организация "Хизбалла" отменила мероприятия, которые планировалось провести сегодня, 28 марта, в честь иранского "Дня Аль-Кудс".

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем, который должен был выступить с речью, отменил свое выступление.

Ранее министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара израильских ВВС по объектам на юге страны, погибли три человека.