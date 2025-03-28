"Хизбалла" отменила мероприятия, которые планировалось провести в "День Аль-Кудс"
время публикации: 28 марта 2025 г., 16:27 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 16:38
Террористическая организация "Хизбалла" отменила мероприятия, которые планировалось провести сегодня, 28 марта, в честь иранского "Дня Аль-Кудс".
Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем, который должен был выступить с речью, отменил свое выступление.
Ранее министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара израильских ВВС по объектам на юге страны, погибли три человека.