x
28 марта 2025
|
последняя новость: 16:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 марта 2025
|
28 марта 2025
|
последняя новость: 16:38
28 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Хизбалла" отменила мероприятия, которые планировалось провести в "День Аль-Кудс"

Ливан
Хизбалла
время публикации: 28 марта 2025 г., 16:27 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 16:38
Генеральный секретарь "Хизбаллы"
Фото: "Аль-Манар"

Террористическая организация "Хизбалла" отменила мероприятия, которые планировалось провести сегодня, 28 марта, в честь иранского "Дня Аль-Кудс".

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем, который должен был выступить с речью, отменил свое выступление.

Ранее министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара израильских ВВС по объектам на юге страны, погибли три человека.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 марта 2025

Президент Ливана осудил атаки ЦАХАЛа на объекты "Хизбаллы" в Дахии