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Ближний Восток

Президент Ливана осудил атаки ЦАХАЛа на объекты "Хизбаллы" в Дахии

Ливан
Хизбалла
время публикации: 28 марта 2025 г., 15:41 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 16:14
Жозеф Аун
AP Photo/Bilal Hussein

Президент Ливана Жозеф Аун в ходе своего визита во Францию назвал атаки сил ЦАХАЛа на объекты "Хизбаллы" в Дахии "нарушением соглашения о прекращении огня, заключенного при участии Франции и США".

Аун заявил, что "международное сообщество должно заставить Израиль соблюдать соглашение, как того требует Ливан".

Президент Ливана также сообщил, что "есть основания утверждать, что "Хизбалла" не несет ответственности за ракетный обстрел приграничных районов Израиля. "Есть силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации, расследование это выявит", – заявил Аун.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал Ауна, заявив, что "атаки Израиля на Дахию непримелемы".

Ближний Восток
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