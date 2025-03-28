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Ближний Восток

"Хизбалла" опровергает свою причастность к попытке ракетного обстрела Израиля

Ливан
Хизбалла
время публикации: 28 марта 2025 г., 11:52 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 11:57
"Хизбалла" опровергает свою причастность к попытке ракетного обстрела Израиля
AP Photo/Hassan Ammar

Высокопоставленный источник в шиитской террористической организации "Хизбалла" заявил, что группировка не несет ответственности за два ракетных запуска, осуществленных в пятницу утром с ливанской территории в направлении Кирьят-Шмоны и Верхней Галилеи.

Контролируемый "Хизбаллой" канал "Аль-Маядин" процитировал представителя организации, утверждающего, что "Хизбалла" полностью привержена соглашению о прекращении огня и не имеет отношения к ракетам, запущенным из Южного Ливана по Израилю.

Напомним, в ответ на попытку ракетного обстрела израильской территории ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в Ливане. Ливанские источники сообщают, что на трассе Барашит – Байт Яхун израильский БПЛА атаковал автомобиль. Одновременно артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Каакааия, Кфар-Кила и Йохмор.

В 07:50 система раннего предупреждения о ракетных обстрелах сработала в Кирьят-Шмоне, Тель-Хае, Мисгав-Аме и Маргалийот в Верхней Галилее. ЦАХАЛ сообщал, что были зафиксированы пуски двух ракет с территории Ливана в сторону Израиля. Одна ракета была перехвачена системой ПРО, вторая упала на ливанской территории. Сообщений о пострадавших в результате этой атаки не поступало.

Ближний Восток
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