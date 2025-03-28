Армия США нанесла десятки ударов по хуситам в Йемене

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащей террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщает, что в ночь на 28 марта американская авиация нанесла серию ударов по целям в Йемене.

Сообщается, что было зафиксировано не менее 37 авиаударов – по Сане, в том числе в районе международного аэропорта; по Сааде; по Ходейде, включая морской порт; по Аль-Джауфу; по Амрану.

В сообщении сказано, что не менее пяти ударов были нанесены по коммуникационной инфраструктуре в Аль-Джабале аль-Асуаде в округе Харф Суфьян.

Причинен значительный ущерб.

В 13:09-13:14 27 марта в центре Израиля прозвучали сирены "Цева адом". ЦАХАЛ заявил, что был зафиксирован ракетный обстрел из Йемена – хуситы выпустили две баллистические ракеты по Израилю. Обе ракеты были перехвачены за пределами воздушного пространства Израиля. Сирены были слышны в Иерусалиме, Тель-Авиве, Модиине, Бейт-Шемеше, Кирьят-Гате, Петах-Тикве, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе, Холоне, Бат-Яме, Рамле, Лоде и многих других населенных пунктах Израиля. Были зафиксированы пуски ракет-перехватчиков. Фрагменты одной из ракет упали в районе поселка Мево-Хорон, в южной части Самарии. Сообщений о раненых не поступало, кроме нескольких случаев травм по пути в бомбоубежища и нервного шока.

Позже представитель террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа заявил, что баллистическую ракету "Зульфикар" выпустили по аэропорту Бен-Гурион и "сверхзвуковую баллистическую ракету" "Фалястин-2" в направлении "военной цели к югу от Яффо".