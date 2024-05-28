x
28 мая 2024
|
последняя новость: 11:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 мая 2024
|
28 мая 2024
|
последняя новость: 11:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Совбез ООН обсудит израильский удар по палаточному лагерю в Рафиахе

время публикации: 28 мая 2024 г., 10:54 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 11:22
Совбез ООН обсудит израильский удар по палаточному лагерю в Рафиахе
AP Photo/Jehad Alshrafi

Совет безопасности ООН проведет 28 мая экстренное заседание, посвященное ситуации в секторе Газы и, в частности, израильскому удару по палаточному лагерю в Рафиахе. Подчиняющееся ХАМАСу министерство здравоохранения сектора сообщило, что жертвами удара стали 45 человек.

Израильская атака вызвала волну осуждения во всем мире. Арабские страны назвали происшедшее бойней. "В Газе нет безопасных мест. Этот ужас должен прекратиться", – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу назвал удар по палаточному лагерю трагической ошибкой. При этом он заявил, что ЦАХАЛ прилагает все усилия, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Он подчеркнул: война будет продолжена, пока не будут достигнуты ее цели.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 мая 2024

Айзенкот: "Операция в Рафиахе должна продолжаться"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 мая 2024

Продолжается выяснение причин пожара в палаточном лагере в Рафиахе после удара по командирам ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 мая 2024

Международный суд в Гааге: Израиль должен прекратить военную операцию в Рафиахе