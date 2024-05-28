Совбез ООН обсудит израильский удар по палаточному лагерю в Рафиахе

Совет безопасности ООН проведет 28 мая экстренное заседание, посвященное ситуации в секторе Газы и, в частности, израильскому удару по палаточному лагерю в Рафиахе. Подчиняющееся ХАМАСу министерство здравоохранения сектора сообщило, что жертвами удара стали 45 человек.

Израильская атака вызвала волну осуждения во всем мире. Арабские страны назвали происшедшее бойней. "В Газе нет безопасных мест. Этот ужас должен прекратиться", – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу назвал удар по палаточному лагерю трагической ошибкой. При этом он заявил, что ЦАХАЛ прилагает все усилия, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Он подчеркнул: война будет продолжена, пока не будут достигнуты ее цели.