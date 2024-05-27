Продолжается выяснение причин пожара в палаточном лагере в Рафиахе после удара по штабу ХАМАСа

ЦАХАЛ продолжает расследование в связи с информацией о гибели множества мирных граждан в результате пожара, возникшего после удара израильских ВВС по штаб-квартире ХАМАСа в Рафиахе.

Главный военный прокурор Израиля Ифат Томер-Йерушалми заявила, что поручила провести тщательное расследование всех обстоятельств этого трагического инцидента объединенному комитету начальников штабов, который является независимым органом.

В сообщении ЦАХАЛа по этому поводу подчеркивается, что атака была осуществлена высокоточным оружием на основании предварительной разведывательной информации. "Перед атакой было предпринято множество действий для снижения вероятности причинения вреда посторонним лицам", – заявляют военные.

Также отмечается, что цель не находилась в гуманитарном районе Аль-Мауаси, где в основном сосредоточены перемещенные лица и куда ЦАХАЛ призывал жителей сектора Газы эвакуироваться, чтобы не оказаться в зоне боевых действий.

При этом ЦАХАЛ выражает сожаление по поводу жертв среди мирных граждан.

Как сообщалось ранее, удар с беспилотника ЦАХАЛа был нанесен по цели в районе Таль ас-Султан на северо-западе Рафиаха. Были ликвидированы Ясин Рабийя, глава штаба Иудеи и Самарии в террористической группировке ХАМАС, а также член штаба Халид Наджар.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о не менее 30 погибших и множестве пострадавших в результате пожара после удара ЦАХАЛа по цели на северо-западе Рафаха, где располагался лагерь для перемещенных лиц. По какой причине возник пожар, не до конца ясно. Не исключено, что в штабе террористов могли храниться боеприпасы, и вторичные взрывы привели к пожару в палаточном лагере.