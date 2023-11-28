МИД Катара: ХАМАС 28-29 ноября готов отпустить еще 20 заложников-израильтян

Представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари заявил о готовности террористической организации ХАМАС в течение двух дополнительных дней временного прекращения огня отпустить еще 20 заложников-израильтян.

При этом аль-Ансари сказал, что Доха не располагает данными о том, что еще заложников остаются в руках террористических группировок в секторе Газы.

За первые четыре дня реализации сделки по "обмену пленными" (начиная с 24 ноября) на свободе оказались 69 бывших заложников, в их числе 51 израильтянин. При этом из израильских тюрем были выпущены 150 заключенных – как жителей Палестинской автономии, так и арабских граждан Израиля. ХАМАС отпускал женщин и детей, а также иностранных граждан, захваченных в плен 7 октября 2023 года. Из израильских тюрем выходили женщин и подростки до 19 лет, арестованных за преступления в сфере безопасности (ни одного убийцы среди них не было).

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_1

По данным Израиля, после четырех этапов сделки "по обмену" в плену у ХАМАСа остаются девять детей и подростков (до 18 лет). В списке похищенных и не освобожденных заложников – до 170 человек (168 имен публиковались).

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком