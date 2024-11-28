Выборы президента Ливана назначены на 9 января

Спикер ливанского парламента Наби Бери объявил, что очередная попытка выборов президента страны состоится 9 января 2025 года.

В настоящий момент обязанности президента исполняет премьер-министр Наджиб Микати, поскольку после завершения каденции Мишеля Ауна попытки договориться о новой кандидатуре президента так и не удалось.

Напомним, что в соответствии с действующей в стране политической системой, президентом может быть только представитель христианской общины. В 2023 году крупнейшие христианские партии Ливана – Движение свободных патриотов, Ливанские силы и Фалангисты – достигли принципиального соглашения о кандидатуре Джихада Азура, доктора экономики и экс-министра финансов, однако "Хизбалла" настаивала на назначении Сулеймана Франдже.

Назначение президента являлось частью переговоров о прекращении огня.