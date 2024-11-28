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Ближний Восток

"Аль-Ахбар": египетская разведка представит Израилю план окончания войны в Газе

Газа
Война "Железные мечи"
Египет
время публикации: 28 ноября 2024 г., 10:12 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 10:26
"Аль-Ахбар": египетская разведка представит Израилю план окончания войны в Газе
AP Photo/Leo Correa

Ливанская газета "Аль-Ахбар", ассоциированная с "Хизбаллой", сообщает, что 28 ноября в Израиль прибудет делегация представителей руководства египетской разведки, чтобы представить "комплексное видение" Каира относительно окончания войны в Газе.

Источники газеты говорят об "оптимизме по поводу скорейшего достижения соглашения, при поддержке Америки".

Предлагаемый план предусматривает прекращение огня на месяц или два, в течение которых будет происходить постепенное освобождение израильских заложников, при этом приоритет будет отдаваться пожилым и людям, страдающим хроническими заболеваниями. Параллельно будут идти переговоры о дальнейшем "урегулировании".

По данным "Аль-Ахбар", власти Египта попросят израильское руководство дать террористическим организациям срок в несколько дней после вступления в силу режима прекращения огня, чтобы предоставить подробный список похищенных, которые еще живы, и обсудить механизм "обмена".

В том же плане говорится о необходимости возвращения к работе пограничного перехода Рафах, контроль над которым, по мнению Каира, можно доверить палестинской администрации и европейским наблюдателям.

Ближний Восток
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