В Иране казнен Джамшид Шармахд, обладатель гражданства Германии

В понедельник, 28 октября, в Иране был казнен Джамшид Шармахд, имевший кроме иранского гражданства паспорт Германии. О его казни сообщил официальный портал иранской юстиции Misan.

Джамшид Шармахд, длительное время проживавший в США, был арестован в 2020 году, и был обвинен властями в причастности к взрыву в Ширазе в 2008 году.

Иранские СМИ сообщают, что Шармахд был казнен утром 28 октября за "планирование организацию серию террористических атак".

Агентство DW цитирует кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, заявившего "о чудовищном преступлении иранских властей".

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пригрозила Ирану серьезными последствиями. Она заявила, что в Иран несколько раз направлялась команда высокого уровня для урегулирования вопроса. "Мы неоднократно давали Тегерану понять, что казнь немецкого гражданина будет иметь серьезные последствия", – указала Бербок.