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Ближний Восток

В Иране казнен Джамшид Шармахд, обладатель гражданства Германии

время публикации: 28 октября 2024 г., 23:36 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 23:36
В Иране казнен Джамшид Шармахд, обладатель гражданства Германии
AP Photo/Halabisaz

В понедельник, 28 октября, в Иране был казнен Джамшид Шармахд, имевший кроме иранского гражданства паспорт Германии. О его казни сообщил официальный портал иранской юстиции Misan.

Джамшид Шармахд, длительное время проживавший в США, был арестован в 2020 году, и был обвинен властями в причастности к взрыву в Ширазе в 2008 году.

Иранские СМИ сообщают, что Шармахд был казнен утром 28 октября за "планирование организацию серию террористических атак".

Агентство DW цитирует кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, заявившего "о чудовищном преступлении иранских властей".

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пригрозила Ирану серьезными последствиями. Она заявила, что в Иран несколько раз направлялась команда высокого уровня для урегулирования вопроса. "Мы неоднократно давали Тегерану понять, что казнь немецкого гражданина будет иметь серьезные последствия", – указала Бербок.

Ближний Восток
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