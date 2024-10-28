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Ближний Восток

В соцсети "Икс" вновь разблокирован аккаунт, с которого Али Хаменеи угрожает израильтянам

время публикации: 28 октября 2024 г., 21:48 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 21:48
В соцсети "Икс" вновь разблокирован аккаунт, с которого Али Хаменеи угрожает израильтянам

Администрация соцсети "Икс" разблокировала "ивритский" аккаунт высшего руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, созданный для публикации "посланий", израильтянам.

Аккаунт @khamenei_heb был заблокирован сутки назад вскоре после того, как в нем появилось сообщение с угрозами в адрес израильтян: "Сионистский режим совершил ошибку. Он ошибся в своих расчетах относительно Ирана. Мы продемонстрируем ему, какой силой, способностями и волей обладает иранский народ".

Аккаунт был создан несколько дней назад, и в нем всего две записи.

При этом иранские журналисты отмечают, что у Али Хаменеи имеются как минимум 14 Х-аккаунтов на различных языках.

Ближний Восток
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Соцсеть "Икс" заблокировала аккаунт Хаменеи на иврите