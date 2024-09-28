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Ближний Восток

Источники: заместитель командующего КСИР мог быть убит в Бейруте

время публикации: 28 сентября 2024 г., 01:50 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 01:59
Источники: заместитель командующего КСИР мог быть убит в Бейруте
IRNA/КСИР

В ночь на 28 сентября из иранских источников поступила информация о том, что заместитель командующего "Корпусом стражей исламской революции" генерал Аббас Нилфорушан возможно был убит в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в пригороде Бейрута.

Эти сведения пока не получили официального подтверждения.

Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что вечером 27 сентября ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по главному штабу "Хизбаллы", в котором в этот момент находились лидеры этой ливанской террористической организации и высокопоставленные представители КСИР.

Ближний Восток
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