Источники: заместитель командующего КСИР мог быть убит в Бейруте
время публикации: 28 сентября 2024 г., 01:50 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 01:59
В ночь на 28 сентября из иранских источников поступила информация о том, что заместитель командующего "Корпусом стражей исламской революции" генерал Аббас Нилфорушан возможно был убит в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в пригороде Бейрута.
Эти сведения пока не получили официального подтверждения.
Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что вечером 27 сентября ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по главному штабу "Хизбаллы", в котором в этот момент находились лидеры этой ливанской террористической организации и высокопоставленные представители КСИР.