Ливанские СМИ: в разбомбленном в Бейруте штабе "Хизбаллы" найдены восемь тел

Ливанские СМИ сообщают, что в атакованном ВВС ЦАХАЛа комплексе в Дахии, на южной окраине Бейрута, найдены восемь тел. Поступают сведения о пропавших без вести, которые могут находиться под завалами.

Судя по имеющимся данным, в комплексе находился штаб "Хизбаллы".

По-прежнему нет официальной информации о судьбе генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы. Хотя иранское агентство Tasnim со ссылкой на ливанские источники заявляет, что он жив. Но появились слухи о гибели дочери Насраллы – Зейнаб.