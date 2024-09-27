Ливанские СМИ: в разбомбленном в Бейруте штабе "Хизбаллы" найдены восемь тел
время публикации: 27 сентября 2024 г., 23:34 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 23:45
Ливанские СМИ сообщают, что в атакованном ВВС ЦАХАЛа комплексе в Дахии, на южной окраине Бейрута, найдены восемь тел. Поступают сведения о пропавших без вести, которые могут находиться под завалами.
Судя по имеющимся данным, в комплексе находился штаб "Хизбаллы".
По-прежнему нет официальной информации о судьбе генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы. Хотя иранское агентство Tasnim со ссылкой на ливанские источники заявляет, что он жив. Но появились слухи о гибели дочери Насраллы – Зейнаб.
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