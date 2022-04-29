Насралла: Иран атакует любую из арабских стран, если с ее территории Израиль нападет на иранские объекты

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил в пятницу, 29 апреля, выступая с речью по случаю Дня Аль-Кудс, или "дня солидарности с палестинским народом", что "Иран направил сообщение всем арабским странам, контактирующим с Израилем".

По словам Насраллы, в этом сообщении говорится, что Иран без колебаний нападет на любую из арабских стран, если с ее территории Израиль осуществит атаку на иранские объекты.

Отметим, что в этот день тысячи иранцев приняли участие в митингах в честь дня Аль-Кудс, прошедших в Тегеране.

Президент Ирана Эбрагим Раиси обратился к митингующим, призвав их восхититься "мужеством палестинских демонстрантов, систематически вступающих в конфликт с израильской полицией в Иерусалиме и являющихся авангардом антиизраильского сопротивления".