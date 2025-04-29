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Ближний Восток

Впервые за пределами Китая. Самолет KJ-500 принял участие в учениях в Египте

время публикации: 29 апреля 2025 г., 10:30 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 10:32
Впервые за пределами Китая. Самолет KJ-500 принял участие в учениях в Египте
Wikipedia.org. Фото: Alert5

В Египте прошли совместные учения с военно-воздушными силами Китая под названием Eagles Civilization 2025. Впервые за пределами КНР в рамках учений был представлен самолет радиоэлектронного предупреждения KJ-500, пишет издание israeldefense.co.il.

Усовершенствованный радар KJ-500 обеспечивает 360-градусное электронное покрытие, он позволяет одновременно обнаруживать и отслеживать широкий спектр целей на больших расстояниях. Система связи самолета позволяет эффективно взаимодействовать с другими самолетами во время военных операций. Помимо радиолокационных возможностей, KJ-500 играет важную роль в радиоэлектронной борьбе, а также может использоваться в качестве воздушного командного пункта.

Первое появление самолета KJ-500 за пределами Китая свидетельствует о намерении Пекина расширить его использование в международных миссиях и продемонстрировать свои передовые технологические возможности на мировой арене, пишет Дан Аркин в Israel Defense.

В публикации отмечается, что перед прибытием в Египет самолет KJ-500 приземлялся на авиабазе в Объединенных Арабских Эмиратах.

Помимо самолета радиолокационного обнаружения KJ-500, Китай также направил на учения истребители J-10C и J-10S, самолет-заправщик YU-20 и вертолеты.

Ближний Восток
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