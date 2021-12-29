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NEWSru.co.il :: Ближний Восток29 декабря 2021 г., 15:08

В Египте из-за эпидемии отменяются рождественские богослужения

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В Египте из-за эпидемии отменяются рождественские богослужения

Коптская церковь сообщила, что рождественские богослужения в большинстве храмов Египта будут отменены в связи со стремительным распространением различных вариантов коронавирусной инфекции.

"Молитвы будут ограничены рождественской литургией в Храме рождества Христова в новой административной столице. Мы приносим извинения за то, что не примем прихожан", - говорится в сообщении.

По официальным данным, 28 декабря в Египте было зафиксировано 809 случаев заболевания, 28 человек скончались. С начала эпидемии COVID-19 был выявлен у 383000 египтян, более 21667 заболевших умерли.


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