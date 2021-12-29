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NEWSru.co.il :: Ближний Восток29 декабря 2021 г., 13:42

Safa: израильские танки обстреляли три пункта полевого управления ХАМАСа. Источники в Газе: трое раненых

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Safa: израильские танки обстреляли три пункта полевого управления ХАМАСа. Источники в Газе: трое раненых

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что израильские танки после того, как на границе сектора был ранен рабочий, обстреляли "пункты полевого управления Хама аль-Тугур": были атакованы три цели восточнее районов Аз-Зайтун, Хаджар ад-Дик и Бейт-Лахия (северная часть сектора). Причинен ущерб.

Источники в Газе сообщают, что в результате израильского танкового обстрела трое "фермеров" получили ранения. В соцсетях распространены снимки, на которых показаны трое молодых мужчин в гражданской одежде в больничных палатах.


Ранее сообщалось, что израильские танки нанесли удары по нескольким позициям боевиков террористической организации ХАМАС на востоке сектора Газы в ответ на обстрел, в результате которого в северной части границы, западней кибуца Алумим, был легко ранен рабочий.

Раненого доставили в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.

Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия со стороны Газы, так как именно эта организация контролирует сектор с 2007 года.

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