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NEWSru.co.il :: Ближний Восток29 декабря 2021 г., 13:35

В Иране запретили майнинг криптовалют

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В Иране запретили майнинг криптовалют

Власти Ирана отдали распоряжение о прекращении деятельности имеющих государственную лицензию центров по майнингу криптовалюты. Эта мера призвана предотвратить обычные в зимние месяцы перебои с электричеством.

Запрет останется в силе до 6 марта 2022 года. Предполагается, что он позволит сэкономить более 200 мегаватт электроэнергии, которая пойдет на отопление жилья.

По словам главы государственной компании по управлению электросетью Мустафы Раджаби Машхади, власти ведут непримиримую борьбу с нелегальным майнингом. О его размахе можно судить по тому, что затраты энергии на нелегальную добычу криптовалюты составляет 600 мегаватт.


Говорится и о других мерах, призванных снизить потребление электричества. Уличные фонари будут работать меньше времени, а подачи электроэнергии в офисы будут регулировать.

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