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NEWSru.co.il :: Ближний Восток29 декабря 2021 г., 12:28

Российский эксперт объяснил, почему ПВО РФ не мешают приписываемым Израилю ударам

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Как отмечает панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм", в Сирии и в арабском мире в целом вызывает все большее непонимание бездействие российских ПВО в ходе приписываемых Израилю атак на объекты, расположенные в непосредственной близости к российским базам в Сирии.


Издание знакомит с заявлением, сделанным вице-президентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константином Сивковым в интервью арабской редакции канала Russia Today. Ведущий Салам Мусафир попросил его ответить на эти обвинения.

"Прежде всего, Россия не находится в состоянии войны с Израилем. Во-вторых, цель отправки в Сирию российских войск – не противостояние израильским рейдам, а борьба с террористическими группировками", - заявил российский эксперт.

Согласно "Аль-Раи аль-Юм", сирийские представители признают, что Россия сыграла ключевую роль в сохранении Сирии как единого государства, но задаются вопросом, почему россияне не предпринимают ничего, чтобы защитить эти завоевания от внешней агрессии.

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