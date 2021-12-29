Российский эксперт объяснил, почему ПВО РФ не мешают приписываемым Израилю ударам

Как отмечает панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм", в Сирии и в арабском мире в целом вызывает все большее непонимание бездействие российских ПВО в ходе приписываемых Израилю атак на объекты, расположенные в непосредственной близости к российским базам в Сирии.

Издание знакомит с заявлением, сделанным вице-президентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константином Сивковым в интервью арабской редакции канала Russia Today. Ведущий Салам Мусафир попросил его ответить на эти обвинения.

"Прежде всего, Россия не находится в состоянии войны с Израилем. Во-вторых, цель отправки в Сирию российских войск – не противостояние израильским рейдам, а борьба с террористическими группировками", - заявил российский эксперт.

Согласно "Аль-Раи аль-Юм", сирийские представители признают, что Россия сыграла ключевую роль в сохранении Сирии как единого государства, но задаются вопросом, почему россияне не предпринимают ничего, чтобы защитить эти завоевания от внешней агрессии.