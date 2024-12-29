На египетском курорте на Красном море в результате нападения акулы погиб турист

В воскресенье, 29 декабря, министерство экологии Египта сообщило о гибели туриста на курорте Марса-эль-Алам на Красном море после нападения акулы. Еще один турист получил тяжелые травмы.

Известно, что двое мужчин подверглись нападению хищника вне зоны, отведенной для купания.

Из какой страны приехали туристы, власти Египта не сообщают.

В 2024 году во всем мире было зарегистрировано 72 случая нападения акул на людей. Рекордсменом по количеству нападений стала Флорида, где от встречи с морскими хищниками пострадали 19 человек.