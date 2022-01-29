В Газе из СИЗО сбежал заключенный, подозреваемый в передаче Израилю сведений о туннелях ХАМАСа

Из следственного изолятора в секторе Газы сбежал задержанный, сообщает палестинское агентство "Маан". Факт побега подтвержден МВД Газы. Сбежавшего разыскивают силы безопасности ХАМАСа.

Рыбакам предписано на несколько часов остановить промысел и не вступать ни в какие разговоры с незнакомцами; эти меры вызваны тем, что ХАМАС опасается, что сбежавший может покинуть сектор морским путем.

В некоторых сообщениях палестинских СМИ утверждалось, что задержанный подозревается в сотрудничестве с израильской разведкой и передаче информации Израилю о туннелях террористов ХАМАСа, отмечает "Исраэль а-Йом".