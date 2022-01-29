Иерусалим:
5 - 9°
Тель-Авив:
9 - 15°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток29 января 2022 г., 16:31

В Газе из СИЗО сбежал заключенный, подозреваемый в передаче Израилю сведений о туннелях ХАМАСа

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Газе из СИЗО сбежал заключенный, подозреваемый в передаче Израилю сведений о туннелях ХАМАСа

Из следственного изолятора в секторе Газы сбежал задержанный, сообщает палестинское агентство "Маан". Факт побега подтвержден МВД Газы. Сбежавшего разыскивают силы безопасности ХАМАСа.

Рыбакам предписано на несколько часов остановить промысел и не вступать ни в какие разговоры с незнакомцами; эти меры вызваны тем, что ХАМАС опасается, что сбежавший может покинуть сектор морским путем.

В некоторых сообщениях палестинских СМИ утверждалось, что задержанный подозревается в сотрудничестве с израильской разведкой и передаче информации Израилю о туннелях террористов ХАМАСа, отмечает "Исраэль а-Йом".


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:31 В Газе из СИЗО сбежал заключенный, подозреваемый в передаче Израилю сведений о туннелях ХАМАСа
09:18 Аэропорт Багдада подвергся ракетной атаке, поврежден самолет
20:25 Ливанец, ограбивший банк, чтобы вернуть свои деньги, стал национальным героем
19:05 Американцам рекомендовано не ездить в ОАЭ из-за угрозы атак с применением дронов
13:51 Иорданские военные сообщили о ликвидации 27 контрабандистов
12:56 Подписано соглашение о поставках Ливану электричества из Иордании
11:50 Президент Египта посетил ОАЭ
11:23 Курдские силы установили полный контроль над тюрьмой в Хасаке
14:53 Ливан и Израиль возобновляют переговоры о морской границе
12:52 Бои за тюрьму в Сирийском Курдистане: 550 боевиков ИГ сдались в плен
Загрузка...