Аэропорт Багдада подвергся ракетной атаке, поврежден самолет

В пятницу, 28 января, международный аэропорт Багдада подвергся ракетной атаке с воздуха, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.

Этот источник заявил, что не менее шести ракет были сбиты системой ПРО и упали в районе взлетно-посадочной полосы.

Поврежден самолет, который находился на стоянке.

По данным иракских СМИ, атаку осуществили проиранские шиитские боевики, выпустившие шесть ракет, две из которых упали на территории аэропорта. При этом одна из ракет попала в турецкий гражданский самолет.

Напомним, что в январе 2020 году в аэропорту Багдада в результате ракетного удара с воздуха были уничтожен командующий иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани. При этом в последние годы аэропорт Багдада неоднократно подвергался обстрелам со стороны различных вооруженных группировок, как проиранских, так и суннитских.