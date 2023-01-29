"Аль-Арабия": атаку на иранские военные объекты поддерживали ВВС США. Тегеран: Израиль распространяет фейки об этом инциденте

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" утверждает, что воздушную атаку на иранские военные объекты поддерживали ВВС США. Утверждается, что в Исфахане целью был склад с баллистическими ракетами.

Однако источники в иранской оппозиции заявляют, что атакован был завод по производству БПЛА, который находится в центре жилого квартала на улице Имама Хомейни в Исфахане.

The Jerusalem Post: атака дронов на иранский военный завод была феноменально успешной

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Ранее "Аль-Арабия" заявляла, что за серией ударов по военным объектам в Иране, осуществленных вечером 28 января и в ночь на 29 января, стоит Израиль.

В свою очередь, саудовский телеканал "Аль-Хадат" заявил, что Израиль к этим атакам непричастен.

В сообщении "Аль-Арабии" нанесение ударов по военным объектом в Иране связывалось с визитом в Израиль главы ЦРУ США Уильяма Бернса, который на минувшей неделе встречался с главой израильской внешней разведки "Мосад" Давидом Барнеа.

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В арабских СМИ также упоминается о том, что нанесение этих ударов может быть связано с поставками Ираном беспилотников и планах по поставкам ракет для нужд российской армии, которая уже около года ведет войну против Украины.

Сообщалось, что власти Ирана отключили интернет по всей стране, опасаясь утечки информации об атаках на военные объекты.

Неофициальные источники сообщали, что после взрыва на военном заводе в Исфахане (в центре Ирана) были слышны взрывы на объектах КСИР и министерства обороны Ирана в других регионах страны. Официально пока подтверждена только атака мини-дронов на военный завод в Исфахане.

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Поступали сообщения о взрыве и сильном пожаре в промышленной зоне Тебриза (провинция Восточный Азербайджан, север Ирана).

Сработала воздушная тревога на авиабазе "Фатех", где располагаются самолеты, вертолеты и ракетные склады "Корпуса стражей исламской революции", в городе Карадж (20 км к западу от Тегерана). После этого были слышны взрывы.

Сообщалось о взрывах в небе над городом Решт, на северо-западе Ирана. Вероятно, работает ПВО. Перед этим были слышны сигналы воздушной тревоги.

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Ночью над Тегераном были замечены истребители иранских ВВС, была слышна стрельба из зенитных орудий. По неофициальным данным, была атака на склады боеприпасов в районе Таркаман (горный район к востоку от Тегерана).

Однако иранское агентство IRNA со ссылкой на государственные структуры заявляет, что сообщения об атаках в других регионах Ирана (кроме Исфахана, где действительно была атака дронов) являются фейком, который распространяет Израиль.

Поздно вечером 28 января на одном из оборонных предприятий в иранском городе Исфахан прогремел мощный взрыв, сообщает агентство IRNA. В первом сообщении было сказано, что взорвался склад с боеприпасами, располагавшийся на севере Исфахана.

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Позже то же агентство заявило, что склад с боеприпасами министерства обороны Ирана подвергся атаке беспилотников. "Вечером в субботу была проведена атака с применением мини-дронов на один из военных объектов министерства обороны. К счастью, благодаря мерам защиты, один из дронов был сбит комплексом ПВО и два других аппарата были перехвачены военными и взорваны", – говорилось в сообщении. По другим данным, два БПЛА застряли в металлических сетках, натянутых над крышей военного объекта для защиты от подобных атак.

IRNA утверждает, что в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.

Неофициальные иранские источники, связанные с "Корпусом стражей исламской революции", утверждают, что беспилотники запустили члены оппозиционной организации "Моджахеды иранского народа" ("Моджахедин Халк"), действовавших по заданию "сионистского врага".

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Отметим, что в Исфахане располагаются не только военные заводы, производящие ракеты и беспилотные самолеты, но и ядерные объекты.