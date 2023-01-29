adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 15°
Тель-Авив:
13 - 19°
Эйлат:
16 - 24°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.438 ₪ 3.737 ₪
Иерусалим:
8 - 15°
Тель-Авив:
13 - 19°
Эйлат:
16 - 24°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Ближний Восток

    "Аль-Арабия": атаку на иранские военные объекты поддерживали ВВС США. Тегеран: Израиль распространяет фейки об этом инциденте

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    AP Photo/Vahid Salemi

    Саудовский телеканал "Аль-Арабия" утверждает, что воздушную атаку на иранские военные объекты поддерживали ВВС США. Утверждается, что в Исфахане целью был склад с баллистическими ракетами.

    Однако источники в иранской оппозиции заявляют, что атакован был завод по производству БПЛА, который находится в центре жилого квартала на улице Имама Хомейни в Исфахане.

    The Jerusalem Post: атака дронов на иранский военный завод была феноменально успешной

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    Ранее "Аль-Арабия" заявляла, что за серией ударов по военным объектам в Иране, осуществленных вечером 28 января и в ночь на 29 января, стоит Израиль.

    В свою очередь, саудовский телеканал "Аль-Хадат" заявил, что Израиль к этим атакам непричастен.

    В сообщении "Аль-Арабии" нанесение ударов по военным объектом в Иране связывалось с визитом в Израиль главы ЦРУ США Уильяма Бернса, который на минувшей неделе встречался с главой израильской внешней разведки "Мосад" Давидом Барнеа.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_ar_2

    В арабских СМИ также упоминается о том, что нанесение этих ударов может быть связано с поставками Ираном беспилотников и планах по поставкам ракет для нужд российской армии, которая уже около года ведет войну против Украины.

    Сообщалось, что власти Ирана отключили интернет по всей стране, опасаясь утечки информации об атаках на военные объекты.

    Неофициальные источники сообщали, что после взрыва на военном заводе в Исфахане (в центре Ирана) были слышны взрывы на объектах КСИР и министерства обороны Ирана в других регионах страны. Официально пока подтверждена только атака мини-дронов на военный завод в Исфахане.

    adv_15 incontent_3

    adv_16 m_ar_3

    Поступали сообщения о взрыве и сильном пожаре в промышленной зоне Тебриза (провинция Восточный Азербайджан, север Ирана).

    Сработала воздушная тревога на авиабазе "Фатех", где располагаются самолеты, вертолеты и ракетные склады "Корпуса стражей исламской революции", в городе Карадж (20 км к западу от Тегерана). После этого были слышны взрывы.

    Сообщалось о взрывах в небе над городом Решт, на северо-западе Ирана. Вероятно, работает ПВО. Перед этим были слышны сигналы воздушной тревоги.

    adv_17 incontent_4

    adv_18 m_ar_4

    Ночью над Тегераном были замечены истребители иранских ВВС, была слышна стрельба из зенитных орудий. По неофициальным данным, была атака на склады боеприпасов в районе Таркаман (горный район к востоку от Тегерана).

    Однако иранское агентство IRNA со ссылкой на государственные структуры заявляет, что сообщения об атаках в других регионах Ирана (кроме Исфахана, где действительно была атака дронов) являются фейком, который распространяет Израиль.

    Поздно вечером 28 января на одном из оборонных предприятий в иранском городе Исфахан прогремел мощный взрыв, сообщает агентство IRNA. В первом сообщении было сказано, что взорвался склад с боеприпасами, располагавшийся на севере Исфахана.

    adv_19 incontent_5

    adv_20 m_ar_5

    Позже то же агентство заявило, что склад с боеприпасами министерства обороны Ирана подвергся атаке беспилотников. "Вечером в субботу была проведена атака с применением мини-дронов на один из военных объектов министерства обороны. К счастью, благодаря мерам защиты, один из дронов был сбит комплексом ПВО и два других аппарата были перехвачены военными и взорваны", – говорилось в сообщении. По другим данным, два БПЛА застряли в металлических сетках, натянутых над крышей военного объекта для защиты от подобных атак.

    IRNA утверждает, что в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.

    Неофициальные иранские источники, связанные с "Корпусом стражей исламской революции", утверждают, что беспилотники запустили члены оппозиционной организации "Моджахеды иранского народа" ("Моджахедин Халк"), действовавших по заданию "сионистского врага".

    adv_21 m_ar_6

    Отметим, что в Исфахане располагаются не только военные заводы, производящие ракеты и беспилотные самолеты, но и ядерные объекты.

    adv_22 article_fenix_desk
    adv_23 article_fenix_mobile
    adv_24 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 Января 2023
    "Аль-Арабия": за атаками на военные объекты в Иране стоит Израиль
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 Января 2023
    Взрывы во многих районах Ирана: атакованы военные объекты, работают ПВО, в воздух подняты истребители
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 Января 2023
    IRNA: военный завод в Исфахане был атакован мини-дронами
    adv_25 ar_middle_wwh
    adv_26 ar_middle_yandex
    adv_27 ar_middle_mobile_yandex
    adv_28 ar_right_wwh
    adv_29 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    17:31 Акцию протеста работников израильского хайтека поддержат в Силиконовой долине
    16:59 Новые факторы сдерживания террора: лишение родных террориста вида на жительство и депортация в ПА
    16:48 С 1 февраля литр бензина подорожает на 33 агоры
    16:09 The Jerusalem Post: атака дронов на иранский военный завод была феноменально успешной
    15:57 Правительство решило: опечатать дом 13-летнего террориста, ранившего двух человек в Иерусалиме
    15:41 Российские войска обстреливают Херсон, есть погибшие
    14:59 Утверждена отмена акциза на одноразовую посуду
    14:42 Новые репатрианты все еще не получили пособия за декабрь, министерство алии вновь обещает решить проблему "в ближайшие дни"
    adv_30 ar_right_2
    adv_31 ar_right_3
    adv_32 ar_right_4
    adv_33 ar_right_5