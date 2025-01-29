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Ближний Восток

Телеканал IRIB опровергает, что задержанный в Газе сотрудник – гражданин Ирана

время публикации: 29 января 2025 г., 16:18 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 16:18
Телеканал IRIB опровергает, что задержанный в Газе сотрудник – гражданин Ирана
Morteza Fakhri Nezhad/IRIB via AP

Глава государственной телекомпании Ирана (IRIB) Пейман Джебелли сообщил, что сотрудник компании, задержанный израильтянами в секторе Газы и удерживаемый на израильской территории, не является иранским гражданином.

"Он местный журналист IRIB в Газе, был задержан несколько месяцев назад. Место его ареста известно – это произошло на оккупированных территориях. Он местный журналист, не иранец", – приводит его слова агентство РИА Новости

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Ближний Восток
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