Телеканал IRIB опровергает, что задержанный в Газе сотрудник – гражданин Ирана

Глава государственной телекомпании Ирана (IRIB) Пейман Джебелли сообщил, что сотрудник компании, задержанный израильтянами в секторе Газы и удерживаемый на израильской территории, не является иранским гражданином.

"Он местный журналист IRIB в Газе, был задержан несколько месяцев назад. Место его ареста известно – это произошло на оккупированных территориях. Он местный журналист, не иранец", – приводит его слова агентство РИА Новости

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