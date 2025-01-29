ЕС и Иордания подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Европейский союз и Иордания подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. На церемонии, состоявшейся в Брюсселе, присутствовали король Иордании Абдалла Второй и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Согласно ее заявлению, соглашение преследует три главные цели: укрепление стабильности королевства, содействие выдвинутой монархом программе экономической и административной модернизации и помощь в обеспечении способности преодолевать трудности. Фон дер Ляйен отметила и оказание королевством помощи беженцам.

В рамках соглашения предусматривается выделение Иордании трех миллиардов евро. Сумма состоит из грантов, частных и общественных инвестиций, а также макроэкономической помощи.