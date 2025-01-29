x
29 января 2025
|
последняя новость: 15:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 января 2025
|
29 января 2025
|
последняя новость: 15:55
29 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Палестинский источник: администрация США намерена передать Газу под управление ПА

время публикации: 29 января 2025 г., 15:05 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 15:05
Дональд Трамп и специальный эмиссар президента США по Ближнему Востоку Стивен Виткофф
AP Photo/Evan Vucci

Как сообщил арабской редакции Sky News палестинский источник, специальный эмиссар президента США по Ближнему Востоку Стивен Виткофф сообщил официальным представителям Палестинской администрации: США заинтересованы в передаче ПА управления сектором Газы.

Этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита в Каир палестинской делегации, которая встретится с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Ааты и Виткоффом, находящимся сейчас на Ближнем Востоке.

Напомним: ранее президент США Дональд Трамп заявлял о недопустимости сохранения ХАМАСом контроля над сектором Газы. С такими же заявлениями выступали и представители израильского руководства.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook