Палестинский источник: администрация США намерена передать Газу под управление ПА

Как сообщил арабской редакции Sky News палестинский источник, специальный эмиссар президента США по Ближнему Востоку Стивен Виткофф сообщил официальным представителям Палестинской администрации: США заинтересованы в передаче ПА управления сектором Газы.

Этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита в Каир палестинской делегации, которая встретится с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Ааты и Виткоффом, находящимся сейчас на Ближнем Востоке.

Напомним: ранее президент США Дональд Трамп заявлял о недопустимости сохранения ХАМАСом контроля над сектором Газы. С такими же заявлениями выступали и представители израильского руководства.