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Ближний Восток

Делегация МИД РФ не смогла решить вопрос о российских базах в Сирии

время публикации: 29 января 2025 г., 13:43 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 13:45
Делегация МИД РФ не смогла решить вопрос о российских базах в Сирии
AP Photo/Leo Correa

Посетившая Дамаск российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым провела переговоры с фактическим главой Сирии Ахмадом аш-Шараа и министром иностранных дел Асаадом аш-Шибани.

Основным вопросом на повестке дня стало сохранение расположенных на сирийской территории российских баз. По итогам переговоров Богданов признал: миссия не увенчалась успехом. "Этот вопрос требует дополнительных переговоров", – цитирует чиновника агентство "Интерфакс".

"Мы выразили признательность за то, что наши граждане и объекты не пострадали в результате событий последних недель. И выразили надежду, что такая линия будет сохраняться, что наши интересы не пострадают в Сирии", – добавил заместитель главы МИД России.

Обсуждались также торгово-экономические связи. Российская сторона выразила готовность участвовать в развитии сирийской инфраструктуры.

На прошлой неделе стало известно, что новое правительство Сирии аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное в 2019 году с российской стороной. Начата реструктуризация порта Тартус с целью восстановлению его полноценной работы.

Ближний Восток
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