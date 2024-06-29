Подсчет голосов на выборах президента Ирана: лидируют Пезешкиан и Джалили, ожидается второй тур

В пятницу, 28 июня, в Иране состоялись внеочередные президентские выборы, назначенные после гибели 19 мая в авиакатастрофе президента Эбрагима Раиси. Идет обработка результатов.

По состоянию на утро 29 июня, после подсчета 12 миллионов голосов (всего в Иране примерно 61 миллион избирателей) c незначительным отрывом лидирует бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, считающийся реформатором. Немного от него отстает консерватор Саид Джалили – представитель духовного лидера в Совете безопасности исламской республики.

Для победы кандидату необходимо получить более 50% голосов. В противном случае 5 июля пройдет второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре.

Судя по предварительным результатам, скорее всего ни Пезешкиан, ни Джалили более 50% голосов не получат – и выйдут во второй тур, где у консерватора будут преимущественные шансы, так как у избирателей, поддержавших 28 июня трех консервативных политиков, не будет другого кандидата.

Президент в Иране формально считается главой государства. Но в действительности страной управляет верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи.