Итоги первого тура выборов в Иране: реформатор набрал наибольшее число голосов, будет второй тур

Опубликованы итоги первого тура досрочных президентских выборов в Иране, назначенных после гибели 19 мая в авиакатастрофе президента Эбрагима Раиси.

Лучший результат показал бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, считающийся реформатором. За него проголосовали примерно 42% избирателей.

На втором месте оказался консерватор Саид Джалили – представитель духовного лидера в Совете безопасности исламской республики. Ему свои голоса отдали около 39% избирателей.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, 5 июля состоится второй тур.

Явка на выборах составила 40%, что является самым низким показателем в истории Исламской республики Иран.

Во втором туре у консерватора преимущественные шансы, так как у избирателей, поддержавших 28 июня трех консервативных политиков, не будет другого кандидата. Но многое будет зависеть от явки. Сам факт лучшего показателя Пезешкиана в первом туре может воодушевить избирателей, готовых отдать свои голоса реформатору.

Президент в Иране формально считается главой государства. Но в действительности страной управляет верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи.