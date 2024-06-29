Итоги первого тура выборов в Иране: реформатор набрал наибольшее число голосов, будет второй тур
Опубликованы итоги первого тура досрочных президентских выборов в Иране, назначенных после гибели 19 мая в авиакатастрофе президента Эбрагима Раиси.
Лучший результат показал бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, считающийся реформатором. За него проголосовали примерно 42% избирателей.
На втором месте оказался консерватор Саид Джалили – представитель духовного лидера в Совете безопасности исламской республики. Ему свои голоса отдали около 39% избирателей.
Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, 5 июля состоится второй тур.
Явка на выборах составила 40%, что является самым низким показателем в истории Исламской республики Иран.
Во втором туре у консерватора преимущественные шансы, так как у избирателей, поддержавших 28 июня трех консервативных политиков, не будет другого кандидата. Но многое будет зависеть от явки. Сам факт лучшего показателя Пезешкиана в первом туре может воодушевить избирателей, готовых отдать свои голоса реформатору.
Президент в Иране формально считается главой государства. Но в действительности страной управляет верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи.