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Ближний Восток

В Иране закрытие воздушного пространства продлено до 30 июня

Иран
Война с Ираном
Авиация
время публикации: 29 июня 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 17:42
В Иране закрытие воздушного пространства продлено до 30 июня
AP Photo/Hasan Sarbakhshian

Решение властей Ирана закрытие воздушного пространства в Исламской республике продлено до 30 июня. Об этом агентству Mehr сообщил представитель министерства дорог и городского развития Маджид Ахаван.

До 14:00 понедельника (по местному времени) будет действовать запрет на внутренние и международные рейсы на севере, юге и западе Ирана.

Ограничения, по всей видимости, не распространяются на восточные районы Ирана.

Отметим, что многие аэропорты и аэродромы в Иране были повреждены во время 12-дневной войны с Израилем (13-24 июня 2025 года).

Ближний Восток
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