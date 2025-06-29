В Иране закрытие воздушного пространства продлено до 30 июня
время публикации: 29 июня 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 17:42
Решение властей Ирана закрытие воздушного пространства в Исламской республике продлено до 30 июня. Об этом агентству Mehr сообщил представитель министерства дорог и городского развития Маджид Ахаван.
До 14:00 понедельника (по местному времени) будет действовать запрет на внутренние и международные рейсы на севере, юге и западе Ирана.
Ограничения, по всей видимости, не распространяются на восточные районы Ирана.
Отметим, что многие аэропорты и аэродромы в Иране были повреждены во время 12-дневной войны с Израилем (13-24 июня 2025 года).