Взрыв на НПЗ в Тебризе. По одной из версий, взорвалась израильская авиабомба

В воскресенье, 29 июня, на нефтеперерабатывающем заводе в Тебризе (северо-запад Ирана, провинция Восточный Азербайджан) прогремел взрыв, после чего возник сильный пожар. Согласно иранским источникам, пострадали не менее восьми человек.

Публикуются различные версии происшедшего. По одной из них, взорвалась израильская бомба, упавшая в этом районе и неразорвавшаяся во время 12-дневной войны. Напомним, что 13 июня, в первый день войны, иранцы сообщали, что в результате израильского авиаудара был причинен ущерб нефтеперерабатывающему заводу в городе Тебриз.

По другой версии, речь идет о происшествии, связанном с технологической ошибкой при замене резервуара с азотом на НПЗ в Тебризе – из-за высокого давления и технического дефекта резервуар взорвался.