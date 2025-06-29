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Ближний Восток

Турецкая полиция задержала десятки участников запрещенного Парада Гордости в Стамбуле

Турция
ЛГБТ
время публикации: 29 июня 2025 г., 21:17 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 21:22
Турецкая полиция задержала десятки участников запрещенного Парада Гордости в Стамбуле
AP Photo/Dilara Acikgoz

Не менее 30 человек были задержаны турецкой полицией в центре Стамбула при попытке провести Парад Гордости – запрещенный в Турции в рамках многолетнего подавления ЛГБТК+ мероприятий. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на присутствовавшего на шествии оппозиционного политика.

Агентство сообщает, что сотрудники полиции напали на группу активистов, держащих радужные флаги, после чего скрутили их и погрузили в полицейские фургоны.

Администрация губернатора Стамбула ранее признала шествие незаконным, и обвинило продвигающие Парад Гордости организации в нарушении закона. Парады Гордости в крупнейшем городе Турции запрещают с 2015 года.

Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган ранее объявил 2025 год Годом Семьи, назвав снижение рождаемости экзистенциальной угрозой Турции и обвинив ЛГБТК+ в подрыве традиционных ценностей.

Ближний Восток
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