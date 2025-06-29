Американский эмиссар: "Для Сирии и Ливана мир с Израилем – необходимость"
время публикации: 29 июня 2025 г., 20:58 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 21:07
Посол США в Турции Томас Баррак, который одновременно является эмиссаром американской администрации в Сирии, дал интервью турецкому агентству Anadolu. Он выразил надежду на увеличение числа арабских государств, нормализовавших отношения с Израилем.
"Президент Ахмад аш-Шараа не испытывает к Израилю ненависти. Он хочет, чтобы на той границе воцарился мир. Полагаю, это произойдет и с Ливаном. Соглашение с Израилем для этих стран необходимость", – заявил Баррак.
Он также выразил надежду, что соглашение по сектору Газы будет достигнуто в ближайшее время. "Переговоры ведут правильные люди. А когда прекращение огня будет достигнуто, это будет означать первый шаг на пути к окончанию конфликта с Израилем", – сказал он.