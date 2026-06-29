Ливан предлагает иностранцам ВНЖ в обмен на инвестиции

Комитет по финансам и бюджету парламента Ливана одобрил на минувшей неделе подготовленный правительством законопроект, который предоставит право на резидентство нерезидентам, инвестирующим в страну не менее 500 тыс. долларов США.

Следует подчеркнуть, что речь идет не о гражданстве, а о виде на жительство со статусом налогового резидента.

Капитал, дающий право на участие в программе, должен будет поступать в три сектора экономики, названия которых комитет пока не раскрыл. При этом покупка недвижимости по-прежнему будет регулироваться ливанским законом об иностранной собственности.

Средства должны будут поступать из-за рубежа и проходить "строгую проверку для предотвращения любых попыток отмывания денег".

Каждый член семьи, претендующий на такой же статус налогового резидента, будет уплачивать ежегодный сбор не менее 50 тыс. долларов США.

Ливанское налоговое резидентство является достаточно выгодным, поскольку Ливан облагает налогом только доходы, полученные от деятельности на территории страны, вне зависимости от доходов за рубежом.

Закон должен быть утвержден парламентом, после чего к нему должны быть подготовлены подзаконные акты, регламентирующие его исполнение.