Глава парламента Ливана: рамочное соглашение с Израилем "не будет принято"
время публикации: 29 июня 2026 г., 01:24 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 05:28
Председатель парламента Ливана Набих Берри, возглавляющий шиитское движение "Амаль", заявил, что рамочное соглашение между Ливаном и Израилем "не будет принято".
По словам Берри, соглашение "не будет реализовано в его нынешнем виде". Он назвал документ "соглашением диктата", которое не защищает права Ливана.
Заявление Берри прозвучало на фоне сообщений о подписании Ливаном и Израилем рамочного документа, предусматривающего шаги к прекращению конфликта. Cоглашение обязывает правительства двух стран, однако не распространяется напрямую на "Хизбаллу", сохраняющую вооруженное присутствие на юге Ливана.
"Хизбалла" отвергла это соглашение.
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