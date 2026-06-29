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Ближний Восток

Глава парламента Ливана: рамочное соглашение с Израилем "не будет принято"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Израиль
время публикации: 29 июня 2026 г., 01:24 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 05:28
Глава парламента Ливана: рамочное соглашение с Израилем "не будет принято"
AP Photo/Hassan Ammar

Председатель парламента Ливана Набих Берри, возглавляющий шиитское движение "Амаль", заявил, что рамочное соглашение между Ливаном и Израилем "не будет принято".

По словам Берри, соглашение "не будет реализовано в его нынешнем виде". Он назвал документ "соглашением диктата", которое не защищает права Ливана.

Заявление Берри прозвучало на фоне сообщений о подписании Ливаном и Израилем рамочного документа, предусматривающего шаги к прекращению конфликта. Cоглашение обязывает правительства двух стран, однако не распространяется напрямую на "Хизбаллу", сохраняющую вооруженное присутствие на юге Ливана.

"Хизбалла" отвергла это соглашение.

Ближний Восток
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