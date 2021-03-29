Ас-Сиси сообщил о разблокировке Суэцкого канала

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси сообщил об успешном завершении операции по снятию с мели застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given. Это позволит в ближайшем будущем возобновить движение судов по важнейшей водной артерии.

"Несмотря на невероятную техническую сложность операции, египтяне справились со стоящей задачей. Могу заверить весь мир: оборот товаров возобновляется. Наш народ вновь доказал, что ему по плечу любая задача, что он сможет добиться всего, чего захочет", - цитирует главу государства газета "Аль-Ахрам".

Утром 29 марта, от компании Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками, поступила информация о том, что контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, был снят с мели в 04:30 по местному времени.

Судя по системе Tide Forecast, вскоре после того, как Ever Given удалось снять с мели, в 5:40 начался отлив. Прилив пришел в 11:42 по местному времени, это и позволило успешно завершить операцию.

Вскоре после снятия с мели поступила информация, что буксиры установили судно в положение, которое позволило ему возобновить движение по каналу. Служба отслеживания судов VesselFinder изменила статус судна Ever Given на "Идет".

После того, как судно сняли с мели и начали передвигать в навигационное русло, контейнеровоз Ever Given включил двигатели. Проводится обследование этого судна на предмет возможных повреждений.

Накануне вечером сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился начать разгрузку контейнеровоза Ever Given, на борту которого находились 18300 контейнеров.

Напомним, сотни судов скопились у северного и южного входов в Суэцкий канал, ожидая, когда буксирам удастся снять с мели врезавшийся в берег гигантский контейнеровоз Ever Given, принадлежащий компании Evergreen. Судно водоизмещением 224000 тонн перегородило канал, блокировав движение.

Авария, происшедшая 24 марта, привела к нарушению цепочек поставок между Европой и Азией. Через Суэцкий канал проходит 10-12% глобальных морских перевозок и около 30% перевозок контейнеров.