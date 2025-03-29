Лидер "Хизбаллы" обвинил Израиль в нарушении соглашения

Генеральный секретарь "Хизбаллы" шейх Наим Касем сделал заявление по поводу прекращения огня с Израилем.

"Мы полностью соблюдали соглашение, чего не делал Израиль, который каждый день атакует Ливан", – заявил Касем.

"Если Израиль не выполнит требований, записанных в соглашении, если ливанское государство не добьется поставленных целей, у нас не будет выбора, и нам придется прибегнуть к другим возможностям", – заявил Касем.