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Ближний Восток

Представитель ХАМАСа: "Получено новое предложение от посредников"

Заложники
ХАМАС
время публикации: 29 марта 2025 г., 21:51 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 21:51
AP Photo/Khalil Hamra

Халиль аль-Хайя, один из лидеров ХАМАСа в Газе сделал заявление по поводу переговоров с Израилем.

Представитель ХАМАСа заявил, что "два дня назад египетские и катарские посредники передали новое предложение".

По словам Аль-Хайя, ХАМАС отнесся к этому предложению "серьезно и положительно".

Ранее сообщалось, что ХАМАС готов согласиться на предложение, в рамках которого будут освобождены пять израильских заложников, а Израиль согласится на новый период прекращение огня, освобождение некоего числа террористов и возобновление поставок гуманитарной помощи Газе.

Позднее канцелярия премьер-министра сообщила, что через посредников получено новое предложение и направлено ответное.

Ближний Восток
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