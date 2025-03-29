Представитель ХАМАСа: "Получено новое предложение от посредников"

Халиль аль-Хайя, один из лидеров ХАМАСа в Газе сделал заявление по поводу переговоров с Израилем.

Представитель ХАМАСа заявил, что "два дня назад египетские и катарские посредники передали новое предложение".

По словам Аль-Хайя, ХАМАС отнесся к этому предложению "серьезно и положительно".

Ранее сообщалось, что ХАМАС готов согласиться на предложение, в рамках которого будут освобождены пять израильских заложников, а Израиль согласится на новый период прекращение огня, освобождение некоего числа террористов и возобновление поставок гуманитарной помощи Газе.

Позднее канцелярия премьер-министра сообщила, что через посредников получено новое предложение и направлено ответное.