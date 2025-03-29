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Ближний Восток

Армия США продолжает наносить удары в Йемене, слух о гибели командующего гвардией хуситов

США
Йемен
Хуситы
время публикации: 29 марта 2025 г., 07:29 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 07:39
Армия США продолжает наносить удары в Йемене, слух о гибели командующего гвардией хуситов
Centcom

В ночь на 29 марта армия США продолжала наносить удары по целям в Йемене. Были атакованы объекты хуситов в Сане и других регионах страны.

По предварительной оценке, за последние сутки американские военные нанесли около 80 ударов по целям в Йемене.

В соцсетях со ссылкой на источники, ассоциированные с хуситами, распространился слух о гибели генерала Абдул Халика аль-Хуси – командующего Республиканской гвардией хуситов, родного брата лидера хуситов Абдул Малика аль-Хуси. Официально эта информация не подтверждена.

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