Армия США продолжает наносить удары в Йемене, слух о гибели командующего гвардией хуситов

В ночь на 29 марта армия США продолжала наносить удары по целям в Йемене. Были атакованы объекты хуситов в Сане и других регионах страны.

По предварительной оценке, за последние сутки американские военные нанесли около 80 ударов по целям в Йемене.

В соцсетях со ссылкой на источники, ассоциированные с хуситами, распространился слух о гибели генерала Абдул Халика аль-Хуси – командующего Республиканской гвардией хуситов, родного брата лидера хуситов Абдул Малика аль-Хуси. Официально эта информация не подтверждена.