Армия США продолжает наносить удары в Йемене, слух о гибели командующего гвардией хуситов
время публикации: 29 марта 2025 г., 07:29 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 07:39
В ночь на 29 марта армия США продолжала наносить удары по целям в Йемене. Были атакованы объекты хуситов в Сане и других регионах страны.
По предварительной оценке, за последние сутки американские военные нанесли около 80 ударов по целям в Йемене.
В соцсетях со ссылкой на источники, ассоциированные с хуситами, распространился слух о гибели генерала Абдул Халика аль-Хуси – командующего Республиканской гвардией хуситов, родного брата лидера хуситов Абдул Малика аль-Хуси. Официально эта информация не подтверждена.