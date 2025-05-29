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Ближний Восток

Иорданец сменил ливанца в составе Международного суда справедливости

Суд
время публикации: 29 мая 2025 г., 12:27 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 12:32
Иорданец сменил ливанца в составе Международного суда справедливости
AP Photo/Richard Drew

Иорданский дипломат Махмуд Хмуд, представитель королевства в ООН, избран судьей Международного суда справедливости. Он займет место Навафа Салама, ставшего премьер-министром Ливана.

Хмуд был единственным кандидатом. И в Генеральной ассамблее, и в Совете безопасности ООН он не получил единогласную поддержку: за него проголосовали 178 членов Генассамблеи и 15 членов Совбеза. Новый пост он будет занимать до февраля 2027 года.

Ближний Восток
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