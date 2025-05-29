Министр экономики Сирии: восстановление страны обойдется в триллион долларов
время публикации: 29 мая 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 11:06
Министр экономики и промышленности Сирии Мухаммад Нидаль аш-Шаар заявил, что для полного восстановления Сирии после войны потребуется триллион долларов. Ранее международный банк оценил эти расходы в 400 миллиардов долларов.
Заявление было сделано на арабском медиа-саммите, проходящем в Дубае. Аш-Шаар приветствовал снятие санкций с Сирии и выразил уверенность, что за этим последуют как восстановление дипломатических отношений, так и иностранные инвестиции.
"Очень скоро в Дамаске вновь откроются посольства. Мы сможем говорить о новой Сирии и строить новые партнерские отношения", – сказал он, также высказав надежду на размораживание хранящихся в иностранных банках фондов периода правления Башара Асада.