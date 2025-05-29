Египет намерен закрыть старейший в мире действующий православный монастырь

Суд Египта постановил, что власти страны имеют право экспроприировать монастырь Святой Екатерины на горе Синай, старейший в мире непрерывно действующий православный монастырь.

Власти Египта планируют превратить монастырь в туристический объект, выселив из него 20 живущих в монастыре православных монахов, что вызвало гневную реакцию Греции.

Основанный в 6 веке монастырь находится в юрисдикции Иерусалимского патриархата, а не базирующегося в Египте Александрийского патриархата.

Библиотека монастыря, основанного в VI веке, насчитывает около 1,8 миллиона рукописных листов. Ее коллекция религиозных манускриптов уступает только ватиканской библиотеке. По арабским и турецким рукописям можно судить о жизни монахов в период, когда обитель была православным островком в океане средневекового ислама.

В монастыре хранятся книги на греческом, иврите, арамейском, коптском, амхарском, грузинском и армянском языках. В его собрании – Сирийский кодекс V века, манускрипт VI века с фрагментом Евангелия от Матфея, древнейшая Псалтырь на славянском языке, написанная в XI веке.